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حزب الله وحركة أمل يؤيدان ترشيح أديب رئيسا لحكومة لبنان

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله وحركة أمل يؤيدان ترشيح أديب رئيسا لحكومة لبنان


بيروت /سما/

أعلن مصدر سياسي لبناني رفيع يوم الأحد، أن حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب مرشحا لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية يوم الاثنين.

ويعتزم "تيار المستقبل" بقيادة السياسي سعد الحريري ترشيح أديب للمنصب.

وأعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة يوم الأحد، أن "تيار المستقبل" رشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة.

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

ووفق التحقيقات فقد وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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