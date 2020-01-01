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قائد عسكري ليبي يهدد بالانشقاق عن حكومة الوفاق

الإثنين 31 أغسطس 2020 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد عسكري ليبي يهدد بالانشقاق عن حكومة الوفاق


طرابلس / وكالات /

هدد محمد الحصان آمر "الكتيبة 166" التابعة لدفاع حكومة الوفاق، بالانشقاق عن الحكومة.

وقال الحصان: "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلني حكومة الوفاق".

وأفاد موقع "ليبيا 24" بأن "الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة" التابعة لقوات الوفاق طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم.

وقالت الكتيبة عبر "فيسبوك" إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت بسبب أمر في غاية الأهمية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي بتوقيف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل ومثوله للتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين المطالبين بأبسط مقومات الحياة الكريمة والرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية.

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