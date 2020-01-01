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الإمارات تكشف تفاصيل أول زيارة رسمية لوفد أمريكي -إسرائيلي

الأحد 30 أغسطس 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تكشف تفاصيل أول زيارة رسمية لوفد أمريكي -إسرائيلي


ابو ظبي /سما/

 ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" تفاصيل زيارة يجريها وفدا أمريكيا- إسرائيليا مشتركة إلى أراضيها يوم الاثنين.

وقالت الوكالة إنه في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل الإمارات، غدا الإثنين.

وأضافت أن الوفد يضم عددا من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض دولة الإمارات يرأسه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويضم الوفد كذلك  روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي و مائير بن شبات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضحت أن الوفد الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار و المالية و الصحة وبرنامج الفضاء المدني و الطيران المدني و السياسة الخارجية و الشؤون الدبلوماسية و السياحة و الثقافة سيلتقي عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة و تعزيز العمل المشترك و مناقشة فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتابعت أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام و الاستقرار و دعم العلاقات الثنائية.

#الامارات #اسرائيل #الولايات المتحدة #جاريد كوشنر

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