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مجلس الوزراء: قرار بحل بلدية واحداث مجلسين قرويين

الأحد 30 أغسطس 2020 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء: قرار بحل بلدية واحداث مجلسين قرويين


رام الله / سما /

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة، حل الهيئة المحلية المسماة "بلدية بني زيد الشرقية" في محافظة رام الله والبيرة، واستحداث هيئتين محليتين باسم مجلس قروي " مزارع النوباني"، ومجلس قروي "عارورة"، وتكون حدودهما وفق الخرائط المرفقة بهذا القرار.

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، بتشكيل لجان لتسيير أعمال الهيئتين المستحدثتين إلى حين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وتشكيل لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة للهيئات المحلية المنحلة والمستحدثة.

وبناءً عليه، قرر وزير الحكم المحلي تشكيل لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة للهيئات المحلية المنحلة والمستحدثة من موظفي الإدارات العامة في الوزارة ذات الاختصاص برئاسة جهاد مشاقي.

#مجلس الوزراء

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