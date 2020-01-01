الاقتصاد تنفذ 177 جولة تفتيش أغلقت فيها ثلاثة محلات تجارية

غزة / سما /

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني أوامرًا بإغلاق ثلاثة محلات تجارية مخالفة للأسعار المعتمدة الصادرة عنها.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة، "إن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني قامت بتنظيم جولات على أسواق الجملة في كافة المحافظات للتأكد من التزامهم بالأسعار المعتمدة من قبل الوزارة".

وتابعت "تم تنظيم 177 جولة وزيارة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية، تم خلالها تحرير 55 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير عدد 2 محضر اتلاف لسلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي".

وذكرت أن طواقم حماية المستهلك بمحافظة الشمال ضبطت 81 شوال دقيق منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الادمي، مشيرةً إلى أن مفتشي الوزارة قاموا بمتابعة مخازن التجار للاطلاع على مخزون السلع والمواد الأساسية.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي، أنه تم تنظيم جولات على محلات الصرافة العاملة خلال فترة الإغلاق للتأكد من التزام أصحابها بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، وتم أيضًا القيام بجولات تفتيش على الصيدليات لمراقبة أسعار الكمامات ومواد التعقيم.

وأشار إلى أن طواقم الوزارة نسقت مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية.

وأوضح التقرير أن هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة تأتي للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وجددت الوزارة دعوة المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.