وفاة طفلة في حادث دهس ببلدة دورا

الخليل / سما /

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، مساء اليوم الأحد، نتيجة تعرضها لحادث دهس بالخطأ أمام منزلها في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة المحافظة حول دخول طفلةٍ إلى مستشفى الخليل الحكومي مصابة بجروح خطيرة ووفاتها متأثرة بهذه الإصابة، على الفور تحركت الشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث وتبين تعرض الطفلة للدعس في ساحة منزلها أثناء قيام أحد أقربائها بالرجوع بمركبته للخلف.

وأكد إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق المتسبب بالحادث واستكمال التحقيق فيه من قبل فرع شرطة المرور.