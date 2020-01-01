  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة طفلة في حادث دهس ببلدة دورا

الأحد 30 أغسطس 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة في حادث دهس ببلدة دورا


الخليل / سما /

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، مساء اليوم الأحد، نتيجة تعرضها لحادث دهس بالخطأ أمام منزلها في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة المحافظة حول دخول طفلةٍ إلى مستشفى الخليل الحكومي مصابة بجروح خطيرة ووفاتها متأثرة بهذه الإصابة، على الفور تحركت الشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث وتبين تعرض الطفلة للدعس في ساحة منزلها أثناء قيام أحد أقربائها بالرجوع بمركبته للخلف.

وأكد إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق المتسبب بالحادث واستكمال التحقيق فيه من قبل فرع شرطة المرور.

#وفاة طفلة #حادث سير

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا وهذا ما يريده السنوار ..

القناة 13 العبرية : تقدم بمباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس

السلطة تقرر صرف رواتب موظفيها في غزة والضفة الثلاثاء القادم بهذه النسبة ..

مشعل يوجّه رسالةً عاجلة للعالم بشأن الاوضاع في غزة

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله

تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة على مدار 24 ساعة الماضية

نصر الله: سنقتل جندياً اسرائيلياً للحفاظ على توازن الرعب

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس المقبل

وفاة 3 مواطنين من غزة ورام الله وقلقيلية متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

السفير العمادي: اتصالات حثيثة وجهود مستمرة من أجل التوصل لتهدئة في غزة

صحة غزة: الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.. محافظة الشمال تتصدر تتصدر الإصابات