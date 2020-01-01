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الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية

الأحد 30 أغسطس 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية


القدس المحتلة / سما /

 توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 429 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.

ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المعطيات، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 20.305، بعد تعافي 92.796 (545 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 114.020.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 919 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 444، كمت ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 127 حالة، في زيادة بواقع 11 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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