نتنياهو: محادثات سرية مع دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وأوضح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبريان في القدس، أن "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل". مشيرا إلى أن بين هذه الدول السودان وتشاد وسلطنة عمان.



وحول اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة، قال نتنياهو إنها تفتح الباب أمام التجارة والسياحة والاستثمار بين الاقتصادات الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط.



وأضاف عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، قائلا "إن اتفاق السلام سيمهد الطريق للدول الأخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل".



وأشار إلى أنه "لفترة طويلة كان للفلسطينيين حق النقض على السلام مع العالم العربي، وإذا كان علينا انتظار الفلسطينيين، فسيتعين علينا الانتظار إلى الأبد".