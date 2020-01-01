وزير صحة فلسطيني سابق يُقدم وصفات للوقاية من "كورونا"

غزة/سما/

أعلن وزير الصحة الفلسطيني الأسبق د. جواد الطيبي، مساء اليوم الأحد، عن وصفات طبية مساعدة للمصابين بوباء كورونا، وللمخالطين.

وجاء على لسان د. الطيبي: "يُعطى المصاب 3 حبات في اليوم من فيتامين c، وغير المصاب حبة في اليوم".

أما للكبار في السن، فنصح بتناول "بي بي أسبرين"، لمنع الجلطة في الرئة، بمعدل حبة في اليوم.

كما نصح د. الطيبي بحبوب "زنك" الرصاص، بمعدل حبة يومياً ل"المصاب"، عيار 50 مليجرام.

وفي حالة كان لدى أي شخص، كحة شديدة و"زوه" جاف، فنصح د. الطيبي بإجراء تبخيرة بزيت القرنفل، ثلاث مرات يومياً وهي "متوفرة طرف الصيدلية.

ونصح كذلك بشرب القرنفل بعد دقه، ويتنفس بخار القرنفل، يمكن إضافة سكر عليه معلقة صغيرة، وفق قوله.

وحثّ د. الطيبي على شرب أكبر كمية من السوائل الساخنة، وتحديدًا "شاي خفيف".

كما حثّ بشرب كمية كبيرة من السوائل لسبب أن الفيروس يؤدي إلى لزوجة البلغم، فأحسن طريقة لتسييل اللزوجة هي كمية السوائل.

ودعا د. الطيبي، المصابين لشراء دواء إزيكير 500 جرام، وتناول حبة في اليوم.