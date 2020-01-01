الخارجية: 241 حالة وفاة و5722 إصابة و1910 حالة تعاف بصفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في العالم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 241 حالة، كما ارتفعت الإصابات إلى 5722، وحالة التعافي إلى 1910.

وأشارت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن عمر محمود حسن أبو دان (81 عاماً)، والمواطن سمير اسماعيل سليمان مقلد (55 عاما)، لترتفع حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 78 حالة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروسكورونا في صفوف الجالية للمواطن خالد الريفي في الاربعينات من عمره بعد اصابته بالفيروس قبل 3 أسابيع.

وبينت السفارة أنها تابعت حالته الصحية في أحد المستشفيات الحكومية هناك وتحسنت حالته خلال اليومين الماضيين، الا أنه عانى من هبوط حاد فجائي في الدورة الدموية أدى لوفاته، مشيرة إلى أنها تابعت عملية تخليص أوراقه والشروع بتحضير أوراق واجراءات الدفن، والذي جرت ظهر اليوم، وتكفلت بمصاريف الدفن والعزاء كاملة.

ولفتت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا للمواطن تركي زين الدين صلعوس (70 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 3، فيما سجلت إصابتين جديتين في صفوف الجالية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات الى 15، تعافى منها حالتين، وبقي10 حالات نشطة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في متشيغن ونيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3466 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث عشر على التوالي ليبقى العدد 72 حالة.

في السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من العالقين في الوطن اليوم الى شيكاغو، وفرانكفورت، والأردن للالتحاق بأعمالهم وأسرهم.