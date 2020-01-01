الأسير طارق الرجبي بوضع صحي صعب

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير، اليوم الأحد، أن الأسير طارق زياد الرجبي (25 عاماً) من الخليل، يواجه وضعاً صحياً صعباً في سجن "عوفر"، وذلك بعد أن تبين وقبل اعتقاله بفترة وجيزة عن وجود مشاكل حادة في الغدة "النخامية"، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة وعاجلة، عرقلها الاحتلال باعتقاله قبل نحو ستة أيام.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن سلطات الاحتلال ورغم وضعه الصحي الصعب، واصلت اعتقاله واحتجازه في قسم "المعبار" الذي ظهر فيه إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى مؤخراً.

إلى هذا طالب نادي الأسير بضرورة الإفراج العاجل عن الأسير الرجبي وعن كافة الأسرى المرضى، والضغط على الاحتلال بوقف عمليات الاعتقال اليومية الذي زادت من احتمالية نقل عدوى فيروس "كورونا" إلى الأسرى، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، ومصير كافة الأسرى المرضى.