وفاة 3 مواطنين من غزة ورام الله وقلقيلية متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن خمسيني في القطاع.



وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب: "وفاة المواطن محمد محمود ادريس حماد 55 عام من مدينة غزة جراء إصابته بفيروس كورونا وقد كان يعاني من تليف في الرئتين وكانت حالته حرجة وتوفى قبل قليل في مستشفى الوبائيات مستشفى غزة الأوروبي".

وبذلك يرتفع عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا إلى أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من داخل المجتمع وسيدة من الخارج قبل عدة أشهر.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في رام الله مساء اليوم الأحد، وفاة مواطنين اثنين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى أن حالة الوفاة الأولى، هي لمواطنة تبلغ من العمر (69 عاما) من سكان مدينة قلقيلية، اما الثانية هي لمواطن (71 عاما)، من سكان بلدة بيت عور التحتا بمدينة رام الله.



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و156 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4135 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

