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تعليم غزة يوضح اليات العودة الى العملية التعليمية بالقطاع...

الأحد 30 أغسطس 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة يوضح اليات العودة الى العملية التعليمية بالقطاع...


غزة / سما /

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة د. زياد ثابت انه بعد تحسن الحالة الصحية ووفق توصيات اللجان المختصة ممكن العودة للعملية التعليمية في قطاع غزة وفق نظام معين وإجراءات معينة

وأضاف ثابت في تصريحات صحفية، الاحد: "أتوقع خلال 14 يوما أن تكون الحالة الوبائية في القطاع أفضل وهذا يعتمد على الخلاصات والاستنتاجات من قبل الجهات المختصة".

و اشار الى أن هناك سيناريو لتفعيل التعليم عن بعد بحيث يكون مماثل للتعليم الوجاهي، مضيفاً: "نعي تماماً أننا قد لا نصل لجميع الطلاب في سيناريو التعليم عن بعد لكن هناك حلول".

وأوضح وكيل وزارة التربية و التعليم  أنه تم تدريب المعلمين على انشاء الصفوف الافتراضية لعملية التعليم عن بعد، مطمئناً أولياء الأمور بأنه لن يُطلب من الطالب ما يفوق قدرته.

و قال ثابت: "حتى منتصف سبتمبر القادم ستتضح الأمور فيما يخص العملية التعليمة في قطاع غزة".

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