مستشار الرئيس الامريكي "أوبراين": إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، يوم الأحد، أن إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاءت تصريحات أوبراين في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، في إطار زيارة لتل أبيب.

وقال أوبراين: "إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل خطوة تاريخية"

واعتبر أن اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي أهم تطور في الشرق الأوسط منذ 25 عاما.

وقال مستشار الأمن القومي: "نعتقد أن دولا أخرى في المنطقة ستتخذ خطوات مماثلة كالإمارات".