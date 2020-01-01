وفاة والدة الأسير سامر العربيد

رام الله / سما /

نعت الجبهة الشعبية ممثلة بأمينها العام القائد أحمد سعدات، المناضلة أليس رزوق " أم سليم" والدة الأسير القائد سامر عربيد، التي رحلت اليوم الأحد، في مدينة رام الله عن عمر يناهز 82 عاماً.

وفي بيان صدرعنها، تقدمت الجبهة من رفيقها الأسير سامر والعائلة المناضلة بأحر التعازي بوفاة هذه المناضلة التي رحلت صابرة ومثابرة وقوية، متمسكة بالأمل وبتحرر فلذة كبدها ابنها سامر أحد قادة عملية بوبين البطولية.

ونعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، باسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، المرحومة أليس العربيد.

وقدم اللواء أبو بكر من الأسير سامر ومن أبنائها واسرتها، وعموم ال العربيد بأصدق التعازي والمواساة برحيل هذه الام الصابرة، التي قضت حياتها مناضلة الى جانب أسرتها، ودفعت فاتورة النضال والتضحية بألم الفراق القسري لأبنائها الذين أبعدتهم عنها السجون، وإقتحام منزلها مرات ومرات.

وأكد اللواء ابو بكر، "أن هذا قدر الشعب الفلسطيني ومناضليه يدخلون الى سجون ومعتقلات الإحتلال في سبيل حريتهم وحرية وطنهم، وتزداد معاناتهم بإفتقاد أحبابهم من أهاليهم وأسرهم".

وأعلنت الجبهة الشعبية وعائلة المناضلة الراحلة، بأن الجنازة ستكون غدًا الإثنين الساعة الثانية والنصف ظهراً من كنيسة الروم الأرثذوكس في مدينة رام الله، وستوارى الثرى في مقبرة رام الله الجديدة في المنطقة الصناعية.

يذكر، أن الاسير سامر العربيد (45 عامًا)، متزوجٌ ولديه 3 أطفال، اعتقلته قوات الاحتلال من أمام مكان عمله صباح الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019، بينما كان برفقة زوجته، حيث روّج الاحتلال أنّه هو المسؤول بالإضافة إلى 3 آخرين عن عملية "عين بوبين" التي وقعت في 23 أغسطس 2019، وأسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة اثنين آخرين بجروح، بعد تفجير عبوة ناسفة قرب قرية عين عريك غرب رام الله.