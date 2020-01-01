صحة غزة: الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.. محافظة الشمال تتصدر تتصدر الإصابات

غزة /سما/

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن محافظة الشمال تتصدر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في جميع المناطق حذر جدًا.

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في القطاع بلغ 258 بينهم 177 مجتمع و37 من العائدين، إضافة إلى تعافي 72 حالة و3 وفيات.

وأكد أن مستشفيات قطاع غزة كافة تعمل وتقدم خدماتها للمواطنين وفي حال تم اكتشاف أي إصابة تتم إجراءات العزل والتقصي الوبائي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ان الإصابات بفيروس كورونا لا زالت بين أفراد الطواقم الطبية فردية وسيتم الإعلان عن الرقم في حال الانتهاء من عملية التقصي.