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أسرى قسم 22 في "عوفر" يرجعون وجبات الطعام

الأحد 30 أغسطس 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى قسم 22 في "عوفر" يرجعون وجبات الطعام


رام الله /سما/

 أعلن أسرى قسم 22 في سجن عوفر منذ أمس السبت إرجاع وجبات الطعام، احتجاجًا على الظروف المعيشية القاسية وعدم استجابة إدارة السجن العنصرية لمطالبهم الأساسية منها توفير المقومات الأساسية للحياة إضافة إلى توفير "الكانتينا".

وأفادت عائلات من أهالي الأسرى: أن أبنائهم أرجعوا الوجبات بعد تفاقم الأوضاع في القسم وباقي الأقسام في سجن عوفر، وبسبب معاملة مدير السجن في عوفر العنصرية والتي تنال من الأسرى وكرامتهم ومعيشتهم، مؤكدين أن الأسرى مستمرون في احتجاجهم حتى الاستجابة لمطالبهم الإنسانية.

وأضافت:" إدارة السجن بمديرها الحالي تقمع الأسرى وتفرض عليهم إجراءات لا تطاق ، وخلال التواصل مع زوجي من خلال المحامي اتضح ان الأسرى تتم معاملتهم في سجن عوفر بعقلية العقاب والتمادي في استخدام كل الوسائل التي تخالف اتفاقية جنيف الرابعة ".

يشار إلى أن قسم 21 في سجن عوفر ظهرت فيه إصابات بفيروس كورونا، وطالب الأسرى بضرورة قيام إدارة السجن بالوقوف عند مسؤولياتها وإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية .

#اسرى

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