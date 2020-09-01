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غزة: خلية الأزمة وسلطة النقد وإدارات البنوك تناقش ترتيبات وآليات صرف الرواتب

الأحد 30 أغسطس 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: خلية الأزمة وسلطة النقد وإدارات البنوك تناقش ترتيبات وآليات صرف الرواتب


غزة /سما/

عقدت خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اجتماعاً مع سلطة النقد، وإدارات البنوك والبريد العاملة في قطاع غزة؛ لمناقشة آليات وترتيبات صرف الرواتب والمخصصات المالية خلال الأيام المقبلة.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في مقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية، كل من العميد فايق المبحوح، رئيس خلية الأزمة، وعدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن سلطة النقد، وإدارات البنوك العاملة في غزة.

وناقش الحضور ترتيبات وآليات صرف الرواتب والمخصصات المالية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، في ظل سريان قرار حظر التجول، والإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي جائحة (كورونا).

وتم خلال الاجتماع إقرار جُملة من الترتيبات وفق إجراءات الوقاية والسلامة؛ لتجنب الازدحام والاختلاط، ومنع التجمعات؛ من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا).

وتتضمن الترتيبات: صرف الرواتب وفق جداول زمنية، وإلزام المواطنين بالتباعد الجسدي، مع اتخاذ إجراءات التعقيم الشخصية.

كما تشمل الترتيبات إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامة، مع اتباع التعليمات التي تصدر عن إدارة البنوك خلال عملية الصرف.

وتم التأكيد على جميع البنوك وفروع البريد، بإلزام موظفيها ومُقدمي الخدمة للمواطنين، باتخاذ احتياطات السلامة الشخصية والعامة، وكذلك توفير أدوات ومواد التعقيم.

وستقوم أجهزة وزارة الداخلية، بمساندة البنوك عند عملية الصرف؛ لضمان تنفيذ كافة إجراءات السلامة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، البدء بصرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن شهر تموز/ يوليو يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت في بيان مقتضب عبر حسابها على (فيسبوك): إنه سيتم صرف راتب كامل لمن رواتبهم دون 1750 شيكلاً، وسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكلاً.

وأضافت "المالية": سيتم يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 صرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، فيما سيخصص يوم الأربعاء لصرف رواتب باقي الموظفين.
 

#غزة #خلية الأزمة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #صرف الرواتب

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