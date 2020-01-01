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صحة غزة تنقل الخدمات الجراحية من المستشفى الأوروبي لمجمع ناصر الطبي

الأحد 30 أغسطس 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تنقل الخدمات الجراحية من المستشفى الأوروبي لمجمع ناصر الطبي


غزة /سما/

أكد مدير عام مجمع ناصر الطبي د. محمد زقوت أنه تم ترتيب نقل الخدمات التي تقدم في مستشفى غزة الاوروبي بالكامل وتحويلها إلى مجمع ناصر الطبي، وذلك بعد تفريغ المستشفى الأوروبي وتحويله لخدمة المرضى المصابين ب”كوفيد ١٩”.

وأوضح أنه تم استخدام معظم الخدمات في مجمع ناصر الطبي بما يشمل خدمات جراحة الأعصاب، وجراحة الصدر، وجراحة الأطفال، الأوعية الدموية، وخدمة الباطنة للمنطقة الشرقية، وخدمة الجراحة للمنطقة الشرقية والمحافظة رفح، لافتا أن مستشفى أبو يوسف النجار سيقوم باجراء بعض العمليات البسيطة وإدخال بعض الحالات لأن طاقته الاستيعابية لا تتحمل خدمة جميع مناطق مدينة رفح.

وأضاف د. زقوت ” سيقوم مجمع ناصر بخدمة كل هؤلاء المرضى، مشيرا انه تم دمج الطاقم الطبي بما فيهم من أطباء وممرضين واداريين وادراج جدول للعمل في مجمع ناصر الطبي.

ولفت  إلى الاستفادة من خدمات الخيمة الطبية التابعة للرعاية الأولية لمتابعتها لحالات الجهاز التنفسي في مدخل المستشفى، وذلك لتفرغ قسم الاستقبال والحوادث للحالات الأخرى.

وأشار د. زقوت إلى تنظيم العمل في الأقسام ونقل العناية المركزة بالكامل مع زيادة قدرتها الاستيعابية إلى (12) سرير، ونقل العناية المركزة للأطفال للمجمع، منوها أنه يتم الان تجهيزها، وتجهيز خدمة الحضانة وتوسعتها لاستيعاب المرضى من جميع المناطق الجنوبية، ومشددا على عدم التواني في خدمة أبناء شعبنا وخدمته.

 

#عمليات جراحية #مجمع ناصر الطبي #مستشفى غزة الاوروبي #فيروس كورونا #غزة

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