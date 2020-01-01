"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة قيسارية الأساسية في يطا

رام الله /سما/

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، مشروع إنشاء وتشطيب مدرسة قيسارية الأساسية المختلطة في مديرية تربية يطا، بدعم من سلة التمويل المشتركJFA) ).

وأوضحت التربية في بيان صحفي، أن المدرسة تتكون من 12 غرفة صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية من الصفوف 1–4، وتستوعب حوالي 480 طالباً/ة.

وبينت أن تصميم مشروع المدرسة راعى جميع متطلبات ومعايير الأبنية الخضراء المستدامة؛ التي تسعى الوزارة لتعزيزها دائماً في مشاريعها، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، وتوفير تعليمي نوعي؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

يذكر أن سلة التمويل المشترك JFA، تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة مليون و50 ألف دولار، كما تم توريد وتجهيز أثاثٍ جديدٍ للغرف الصفية والمرافق بتمويل من وزارة التربية.