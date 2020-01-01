  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

ارتفاع معدل الإصابات بفيروس "كورونا" بأراضي الـ48

الأحد 30 أغسطس 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع معدل الإصابات بفيروس "كورونا" بأراضي الـ48


القدس المحتلة /سما/

طرأ ارتفاع  على عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات فلسطينية بأراضي الـ48، وفي مقدمتها مدينة الطيرة التي بلغ عدد الحالات فيها 503 حالات، إضافة إلى كل من أم الفحم 316، ودالية الكرمل 204، وبيت جن 181 حالة.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 لغاية صباح اليوم الأحد

الطيرة 503، رهط 374، كفر قاسم 373، الناصرة 225، أم الفحم 316، سخنين 206، الطيبة 209، يركا 91، عيلوط 68، قلنسوة 130، جديدة المكر 175، طلعة عارة 161، عين ماهل 104، باقة الغربية 73، بيت جن 181، يافة الناصرة 42، كفر مندا 57، شفا عمرو 74، دير الأسد 35، كفر قرع 48، كفر برا 68، مجد الكروم 69، جت 88، العزير 38، الزرازير 17، كفر كنا 78، إكسال 19، عرعرة 80، حرفيش 20، طمرة 43، دالية الكرمل 204، جسر الزرقاء 54، جلجولية 67، ، نحف 34، المغار 59، البعنة 34، دبورية 31، زيمر 41، أبو سنان 45، بسمة عارة 21، يانوح جث 38، عرابة 23، شعب 28، كفر ياسيف 17، كابول 16، دير حنا 34، عبلين 40، جولس 19، اللقية 167، كسرى سميع 40، شيخ دنون 20، ساجور 22، كعبية طباش حجاجرة 30، الرينة 46، الفريديس 35، الرامة 19، طرعان 32، البعينة نجيدات 19، المشهد 16، كسيفة 16

#فيروس كورونا #المجتمع العربي #اراضي 48

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل زيارة العمادي القصيرة لاسرائيل: تطور ايجابي بالمفاوضات مع حماس

معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا وهذا ما يريده السنوار ..

السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته

مشعل يوجّه رسالةً عاجلة للعالم بشأن الاوضاع في غزة

فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله

الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة على مدار 24 ساعة الماضية

نتنياهو : مستعد للتفاوض مع الفلسطينين على اساس خطة ترامب وزرت بلدان عربية سرا

السلطة تقرر صرف رواتب موظفيها في غزة والضفة الثلاثاء القادم بهذه النسبة ..

الصحة : تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 156 مُصاباً

عمادي

القناة 13 العبرية : تقدم بمباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس