ارتفاع معدل الإصابات بفيروس "كورونا" بأراضي الـ48

القدس المحتلة /سما/

طرأ ارتفاع على عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات فلسطينية بأراضي الـ48، وفي مقدمتها مدينة الطيرة التي بلغ عدد الحالات فيها 503 حالات، إضافة إلى كل من أم الفحم 316، ودالية الكرمل 204، وبيت جن 181 حالة.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 لغاية صباح اليوم الأحد

الطيرة 503، رهط 374، كفر قاسم 373، الناصرة 225، أم الفحم 316، سخنين 206، الطيبة 209، يركا 91، عيلوط 68، قلنسوة 130، جديدة المكر 175، طلعة عارة 161، عين ماهل 104، باقة الغربية 73، بيت جن 181، يافة الناصرة 42، كفر مندا 57، شفا عمرو 74، دير الأسد 35، كفر قرع 48، كفر برا 68، مجد الكروم 69، جت 88، العزير 38، الزرازير 17، كفر كنا 78، إكسال 19، عرعرة 80، حرفيش 20، طمرة 43، دالية الكرمل 204، جسر الزرقاء 54، جلجولية 67، ، نحف 34، المغار 59، البعنة 34، دبورية 31، زيمر 41، أبو سنان 45، بسمة عارة 21، يانوح جث 38، عرابة 23، شعب 28، كفر ياسيف 17، كابول 16، دير حنا 34، عبلين 40، جولس 19، اللقية 167، كسرى سميع 40، شيخ دنون 20، ساجور 22، كعبية طباش حجاجرة 30، الرينة 46، الفريديس 35، الرامة 19، طرعان 32، البعينة نجيدات 19، المشهد 16، كسيفة 16