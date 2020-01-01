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شاكيد: بينت يمتلك مؤهلات ليكون رئيس وزراء

الأحد 30 أغسطس 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: بينت يمتلك مؤهلات ليكون رئيس وزراء


القدس المحتلة /سما/

قالت وزيرة العدل السابقة عضو الكنيست إيليت شاكيد، إن حزب (يمينا) يجهز نفسه كبديل حكومي.
 
وفي مقابلة عبر إذاعة 103FM العبرية، أوضحت شاكيد أنها لا تفكر في الانتخابات الآن ولكن منذ اللحظة التي فكك فيها نتنياهو الكتلة اليمينية يتم تجهيز يمينا بالتأكيد كبديل.
 
وردا على سؤال حول ما إذا كانت القائمة اليمينية ستخضع لتغييرات و "تركز" من أجل العمل من أجل الجميع أجابت شاكيد "حتى اليوم نحن نعمل من أجل جميع المواطنين الإسرائيليين وإن كانا حزبا صغيرًا ولكن عالي الجودة".
 
وأضافت: "المهم بالنسبة لمواطني دولة إسرائيل هو مصدر رزقهم وصحتهم وهذا ما نتعامل معه من الصباح إلى المساء".
 
وتابعت شاكيد: "أعتقد أن بينيت مناسب لشغل منصب رئيس الوزراء ويمكنه القيام بهذا العمل بشكل جيد للغاية".
 
وادعت أن بينت يمتلك مهارات إدارية وهذا شيء تفتقر إليه الحكومة حاليًا.
 
وأوضحت أنه إذا انهارت الحكومة، يجب على نفتالي بينت ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، فهو الشخص المناسب.

#أييليت شاكيد #اسرائيل #نفتالي بينيت

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