الإغاثة الزراعية تبدأ بتأهيل أراض زراعية في جالود وقريوت

رام الله /سما/

بدأت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) أعمال تأهيل أراض زراعية في قرى جالود وقريوت في محافظة نابلس، لصالح عدد من المزارعين المستفيدين من مشروع "تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج)" الممول من صندوق الامم المتحدة الانساني المجمع للارض الفلسطينية المحتلة.‬ ‬

وقال مدير برنامج تطوير الأراضي في الإغاثة الزراعية المهندس مقبل أبو جيش ان هذا النشاط ينفذ في المناطق التي تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، بهدف تعزيز صمود المزارعين وتثبيتهم في أراضيهم ومنع المستوطنين من الوصول اليها بحجة أنها اراضي خالية وغير مستغلة.

يشار الى ان نشاط تأهيل الأراضي المنفذ من خلال المشروع يستهدف تأهيل 200 دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق (ج) تشمل أعمال بناء 8000 متر سلاسل حجرية و1000 ساعة عمل آلي وتسييجها لحمايتها من الحيوانات. ‬