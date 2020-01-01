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داخلية غزة: نعيش ظروفاً صعبة وانتشار للفيروس في جميع محافظات القطاع

الأحد 30 أغسطس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: نعيش ظروفاً صعبة وانتشار للفيروس في جميع محافظات القطاع


غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، أن الطواقم العاملة ما تزال تحاول كسر انتشار الوباء والحد تفشيه في قطاع غزة، "ومستمرون في الإجراءات المفروضة حالياً".

وقال البزم، خلال مقابلة له على فضائية الأقصى عبر تطبيق سكايب: بوجه عام هناك التزام كبير من المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات المفروضة، ومنذ أمس أكدنا على تشديد الإجراءات الميدانية.

وجدد التأكيد على المواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بكل الإجراءات، والبقاء في المنازل وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف "أي مواطن يضطر للخروج من المنزل عليه ارتداء الكمامة واتخاذ احتياطات الوقاية، والشرطة تتابع التزام المواطنين بذلك".

وتابع "كل من لا يرتدي الكمامة أثناء الخروج الاضطراري سيتم اتخاذ إجراءات بحقه، الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع اتخاذ إجراءات الوقاية من قبل مُقدمي الخدمة المسموح لهم بالتحرك في المحافظات، وسيتم الحد من تنقلهم في أضيق إطار ممكن".

وقال: نعيش ظروفاً صعبة وانتشار للفيروس في جميع محافظات القطاع.

وأوضح أن وبالأمس تم الجلوس مع ممثلين عن البنوك وسلطة النقد، حيث تم وضع آليات لصرف الرواتب بما يضمن تنفيذ إجراءات الوقاية ومنع الاختلاط والازدحام.

وأضاف "تم الاتفاق على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية، وأجهزة وزارة الداخلية ستكون مساندة للبنوك في عملية الصرف لمنع مخالفة الإجراءات".

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