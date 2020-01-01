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الاحتلال يجبر مقدسيا في المكبر على هدم منزله

الأحد 30 أغسطس 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مقدسيا في المكبر على هدم منزله


القدس المحتلة /سما/

أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المقدسي خالد محمود بشير على هدم منزله ذاتيا، في جبل المكبر  بالقدس المحتلة.

وأفاد أمين سر فتح بالمكبر أياد بشير، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن خالد بشير على هدم منزله الذي تبلغ مساحته نحو 50 مترا مربعا، ويحوي غرفة مع مطبخ وحمام وتأوي نجله أحمد  المصاب بمتلازمة داون.

وأضاف: أن بلدية الاحتلال بالقدس أخطرت بشير بالهدم مرتين الاولى قبل نحو 4 أشهر، والثانية قبل نحو أسبوعين وأمهلت العائلة 10 أيام لهدمه ذاتيا، حيث أجبر على هدمه بواسطة معدات خاصة، تفاديا لدفع التكاليف في حال هدمته الجرافات التابعة للاحتلال.

#سلطات الاحتلال #هدم منازل

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