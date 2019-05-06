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"الخارجية" تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة "المواليد الجدد"

الأحد 30 أغسطس 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة "المواليد الجدد"


رام الله /سما/

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الهيئات الأممية المختصة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بسرعة التحرك لحل مشكلة اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على منع سفر وتنقل الاسر الفلسطينية التي لديها مواليد جدد.

وأدان السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، قرار سلطات الاحتلال، بمنع عائلة فلسطينية من السفر إلى شيكاغو صباح اليوم الاحد، بحجة أن ابنها الأصغر ليث محمد علي أحمد الابن غير مسجّل في هوية الأب، علما أن الاب قام بتسجيل طفله في هويته بعد اسبوع واحد من ولادته، بتاريخ 6/5/2019، ما اضطر جميع افراد العائلة للرجوع وعدم السفر.

واعتبر هذا القرار التعسفي، جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، كما انه مخالفة صريحة للقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف والالتزامات المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب المحتل وحريته في الحركة والتنقل كما نصت عليها القوانين الدولية.

يذكر أن سلطات الاحتلال منعت في أوقات سابقة سفر خمس أسر، لذات الحجة.

#الخارجية والمغتربين

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