وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال بالخليل

رام الله /سما/

نظمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، اليوم الأحد، وقفة في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة بمقابر الأرقام لدى الاحتلال.

وجرت الوقفة على دوار ابن رشد رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالافراج عن جثامين الشهداء، وأخرى تندد وتدعو لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا منسق الحملة أمين البايض، أبناء شعبنا الى زيادة التفاعل والالتفاف حول اسر الشهداء والأسرى حتى استرداد الجثامين وتشييعهم بما يلق بكرامة الانسان وكرامة الشهداء الابطال .

وأوضح أنه تحتجز في مقابر الأرقام 254 شهيداً، وتدفنهم سلطات الاحتلال في شروط غير لائقة، إضافة إلى أن العديد من عائلات الشهداء لا تعلم عن مصير أبنائها شيئاً.

بدوره، شدد مدير دائرة العلاقات العامة في محافظة الخليل قيس دعنا، على أن احتجاز جثامين الشهداء تضاف إلى سلسلة من جرائم الاحتلال بحق الإنسانية وحق شعبنا، مطالباً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.