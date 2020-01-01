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نتنياهو : مستعد للتفاوض مع الفلسطينين على اساس خطة ترامب وزرت بلدان عربية سرا

الأحد 30 أغسطس 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : مستعد للتفاوض مع الفلسطينين على اساس خطة ترامب وزرت بلدان عربية سرا


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، انه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين، على أساس خطة السلام التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مشددا على ان على الفلسطينيين عدم البقاء خارج معسكر السلام الجديد.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ان الأوضاع تغيير وان العرب لن ينتظروا الفلسطينيين لتحقيق السلام من اجل ان يوقعوا اتفاق السلام، حيث اننا نشهد سعي دول عربية لاتفاق مع إسرائيل بعيدا عن الفلسطينيين.

وأوضح نتنياهو، أننا نشهد تغييرات جذرية في الإقليم، وان أحد أشكال هذا التغيير هو اتخاذ دول عربية بدء من الامارات لقرارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو امر لم يكن موجودا لولا دعم الأاصدقاء في الولايات المتحدة .

وقال انه زار عدة دول عربية منها التشاد وسلطنة عمان، كما انه زار عدة دول عربية سرا، وانه لن يصرح أسماء هذه الدول، لكنه اكد ان إسرائيل ستوقع اتفاقيات سلاح مع دول عربية في القريب اضافة الى الإمارات.

واضاف نتنياهو ان هناك بعض الدول في العالم التي لا يعجبها الموقف الامريكي، لكني اقول لكم ان هذه الدول التي تدعم المطالب الفلسطينية غيرت مواقفها، او بدات بتغيير مواقفها لكننا لن نستطيع اقناع الجميع بالموقف الأمريكي الإسرائيلي.

وحول الوضع في ايران قال نتنياهو ان إيران لا تريد السلام وهي تسعى جاهد جاهدة للإستمرار في تطوير قدراتها وسلاحها، و لكننا لن نسمح لها بتطوير سلاحها لانها ستستمر بتهديد السلام الإقليمي.

#نتنياهو #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #صفقة القرن #خطة ترامب #مفاوضات

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