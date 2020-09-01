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التربية: نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

الأحد 30 أغسطس 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستعلن غداً


رام الله / سما /

قالت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، إن نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة للعام 2020، ستعلن يوم غدٍ الإثنين في تمام الساعة 12 ظهراً؛ من خلال الموقع الإلكتروني www.psge.ps.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن كشوف العلامات لطلبة المحافظات الشمالية ستوزع اعتباراً من يوم الثلاثاء 1/9/2020 وفقَ ترتيبٍ خاصٍ في مديريات التربية؛ بما يضمن إجراءات السلامة العامة، مشيرةً إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد موعدٍ مناسبٍ لتوزيع كشوف العلامات لطلبة المحافظات الجنوبية.

#التربية والتعليم #الثانوية العامة #الدورة الثانية #نتائج الثانوية العامة

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