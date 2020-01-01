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أجمل جزر البرازيل تستقبل السياح بشرط "غريب"!

الأحد 30 أغسطس 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أجمل جزر البرازيل تستقبل السياح بشرط "غريب"!


وكالات / سما /

قررت السلطات البرازيلية إعادة افتتاح أرخبيل فرناندو دي نورونيا المعروف بشواطئه الساحرة، ولكن بشرط أن يقدم الزوار وثيقة تظهر أنهم أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه.

ولدخول الأرخبيل سيحتاج السائح لتقديم وثيقة لا يزيد عمرها عن 20 يوما، تثبت إيجابية اختبار فحص "بي سي آر"، أو نتيجة اختبار مصلي يظهر وجود أجسام مضادة لكوفيد-19، وفقا لما قاله مدير الأرخبيل غيليرمي روتشا في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

ولم يوضح روتشا سبب قبول البرازيل دخول السياح الذين سبق أن أصيبوا بالمرض حصرا. 

وتم إغلاق الجزر أمام السياح منذ منتصف مارس بسبب الجائحة، كما يحتضن الأرخبيل شاطئ بايا دو سانتشو، الممنوح لقب أفضل شاطئ في العالم.

#البرازيل

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