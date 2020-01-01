  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تقنية جديدة تتيح رؤية التغيرات التي تطرأ على المواقع الأثرية

الأحد 30 أغسطس 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة تتيح رؤية التغيرات التي تطرأ على المواقع الأثرية


وكالات / سما /

استطاع فريق من الباحثين من جامعة كورنيل الأمريكية استخدام مجموعة من الصور التي التقطها سائحون لبعض المزارات العالمية مثل برج إيفل في فرنسا ونافورة تريفي في روما وغيرها، لتطوير وسيلة جديدة لإتاحة رؤية مجسمة لتلك المزارات مع متابعة التغيرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت.

وتعتمد هذه الفكرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستطيع ترتيب آلاف الصور للمواقع الأثرية الشهيرة دون أن تكون هذه الصور في الأصل مؤرخة أو مرتبة بتسلسل زمني معين. وأتاحت هذه التقنية حل مشكلة تتعلق بالرؤية الحوسبية ظلت تؤرق خبراء الكمبيوتر على مدار ستة عقود.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" عن الباحث نواه سنافلي الاستاذ المساعد بقسم علوم الكمبيوتر في جامعة كورنيل قوله: "إنها طريقة جديدة لرؤية المزارات السياحية تسمح لك بمشاهدة المكان من زوايا مختلفة، وكذلك اختيار وقت المشاهدة، أي اختيار توقيت اللقطة حسب رغبة المستخدم".

وأوضح قائلا: "إذا ما كنت قد شاهدت نافورة تريفي في الواقع خلال قضاء عطلة في إيطاليا، فإن مظهرها يختلف حسب ما إذا كنت شاهدتها ليلا، وهي مضاءة بوسائل الإنارة الاصطناعية، أو كنت قد شاهدتها نهارا، وهي تتلألأ تحت أشعة الشمس"، مشيرا إلى أن التقنية الجديدة تهدف إلى إتاحة مشاهدة مختلفة لنفس المكان، اعتمادا على مجموعة من الصور التي تم التقاطها في أوقات مختلفة.

وأكد الباحثون خلال الدراسة أنه من الممكن تطويع التقنية الجديدة لخلق مشاهد مجسمة من الناحية المكانية والزمنية للأماكن السياحية الشهيرة باستخدام قرابة 50 ألف صورة متاحة لهذه الأماكن سواء من خلال منصات الصور على الانترنت مثل "فليكر" أو "إنستجرام"، وأضافوا أن التقنية الجديدة سوف تؤثر على الدراسات الخاصة بالرؤية الحوسبية فضلا عن خدمات السياحة الافتراضية، لاسيما في مثل هذه التوقيت، بعد أن أصبحت إمكانيات السياحة والسفر غير متاحة للكثيرين.

#المواقع الأثرية #تقنية

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل زيارة العمادي القصيرة لاسرائيل: تطور ايجابي بالمفاوضات مع حماس

السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

مشعل يوجّه رسالةً عاجلة للعالم بشأن الاوضاع في غزة

فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله

الأخبار الرئيسية

السلطة تقرر صرف رواتب موظفيها في غزة والضفة الثلاثاء القادم بهذه النسبة ..

الصحة : تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 156 مُصاباً

عمادي

القناة 13 العبرية : تقدم بمباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس

معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا وهذا ما يريده السنوار ..

سلمان

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله