التميمي: اقدام الاحتلال على إطلاق قنابل الغاز على مستشفى الخليل جريمة موصوفة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن اقدام قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى الخليل الحكومي وإطلاق قنابل الغاز بداخله، ما هو الا جريمة موصوفة استهدفت المرضى والطاقم الطبي.

وأضاف التميمي في بيان صدر عنه، اليوم الاحد، "ان إطلاق قنابل الغاز داخل المستشفى مع علم قوات الاحتلال أن بداخله مرضى يعانون من أمراض وحالات مختلفة، لهو شروع بالقتل العمد وأمر يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكل القيم الإنسانية التي تعتبر المستشفيات أماكن حيادية وذات حرمة".

وطالب التميمي المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الامن، بالوقوف عند هذه الجريمة والتعامل معها بما يقتضيه الموقف من مثل هذه الجرائم، ووضع حد للاحتلال واستهتاره بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان على وجه الخصوص، الامر الذي يحتم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".

وأكد أن مثل هذا الاجرام لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال هي دولة إرهاب منظم مدعوم من الإدارة الأميركية وبغطاء من دول التطبيع التي شرعنة الاحتلال وارهابه.

وحذر التميمي من أن دولة الاحتلال الإرهابية بهذه الممارسات والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون الدولي، وسط صمت دولي مطبق، ستشجع الكثيرين حول العالم، لتجاوز القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية بسبب غياب العقاب والمحاسبة".

وأوضح أن هذه الجريمة ستضاف الى ملف جرائم الاحتلال الذي تعمل القيادة الفلسطينية على رفعه للمحاكم الدولية ومقاضاة الاحتلال وقادته كما تقتضي الأصول والقوانين والأعراف الدولية.