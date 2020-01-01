  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يبحث مع ممثل رومانيا المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات الثنائية

الأحد 30 أغسطس 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، مع ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي.

وقال مجدلاني خلال لقائه تيرلا، اليوم الأحد، إن زيارة وزير الخارجية الروماني لدولة فلسطين المرتقبة، تأتي في ظروف سياسية واقتصادية في غاية الصعوبة، وهي تأكيد على عمق العلاقات الثنائية، وكذلك دور رومانيا في اطار الاتحاد الاوروبي.  

ووضع مجدلاني ممثل رومانيا، بصورة المستجدات السياسية، مشير إلى أن إدارة ترمب ليس لديها أي جديد وأنها تتمسك بقضية صفقة القران المرفوضة فلسطينيا ودوليا، وما تطرحه تلك الصفقة، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بإعلان الرئيس محمود عباس في 19/5 ولا يمكن الرجوع عن ذلك، ولا يمكن العودة الى الاتفاقيات الانتقالية والالتزامات المترتبة عليها.

وأشار إلى حالة الاجماع الوطني الفلسطيني برفض صفقة القرن والعمل على اسقاطها، وكذلك مقاومة مشروع الضم بكل الاشكال النضالية، ومواجهة سياسة التطبيع العربية، والتحضيرات تجري لعقد اجتماع هام للأمناء العامين للفصائل المتواجدين في رام الله مع الرئيس محمود عباس والقيادات في الخارج عبر وسائل التواصل عن بعد، وسيحدد موعده نهاية الأسبوع الجاري مع انتهاء الترتيبات اللوجستية لعقده.

من جانبه، أكد تيرلا أهمية زيارة وزير الخارجية الروماني ولقائه مع المسؤولين في دولة فلسطين، وتجدد التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.  

وجدد تأكيده على موقف رومانيا الثابت والقائم على حل الدولتين وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.  

#احمد مجدلاني

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل زيارة العمادي القصيرة لاسرائيل: تطور ايجابي بالمفاوضات مع حماس

السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

مشعل يوجّه رسالةً عاجلة للعالم بشأن الاوضاع في غزة

فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 156 مُصاباً

عمادي

القناة 13 العبرية : تقدم بمباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس

سلمان

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله

معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا وهذا ما يريده السنوار ..

هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار