مجدلاني يبحث مع ممثل رومانيا المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات الثنائية

رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، مع ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي.

وقال مجدلاني خلال لقائه تيرلا، اليوم الأحد، إن زيارة وزير الخارجية الروماني لدولة فلسطين المرتقبة، تأتي في ظروف سياسية واقتصادية في غاية الصعوبة، وهي تأكيد على عمق العلاقات الثنائية، وكذلك دور رومانيا في اطار الاتحاد الاوروبي.

ووضع مجدلاني ممثل رومانيا، بصورة المستجدات السياسية، مشير إلى أن إدارة ترمب ليس لديها أي جديد وأنها تتمسك بقضية صفقة القران المرفوضة فلسطينيا ودوليا، وما تطرحه تلك الصفقة، وأن القيادة الفلسطينية متمسكة بإعلان الرئيس محمود عباس في 19/5 ولا يمكن الرجوع عن ذلك، ولا يمكن العودة الى الاتفاقيات الانتقالية والالتزامات المترتبة عليها.

وأشار إلى حالة الاجماع الوطني الفلسطيني برفض صفقة القرن والعمل على اسقاطها، وكذلك مقاومة مشروع الضم بكل الاشكال النضالية، ومواجهة سياسة التطبيع العربية، والتحضيرات تجري لعقد اجتماع هام للأمناء العامين للفصائل المتواجدين في رام الله مع الرئيس محمود عباس والقيادات في الخارج عبر وسائل التواصل عن بعد، وسيحدد موعده نهاية الأسبوع الجاري مع انتهاء الترتيبات اللوجستية لعقده.

من جانبه، أكد تيرلا أهمية زيارة وزير الخارجية الروماني ولقائه مع المسؤولين في دولة فلسطين، وتجدد التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.

وجدد تأكيده على موقف رومانيا الثابت والقائم على حل الدولتين وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.