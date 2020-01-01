  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نصر الله: سنقتل جندياً اسرائيلياً للحفاظ على توازن الرعب

الأحد 30 أغسطس 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: سنقتل جندياً اسرائيلياً للحفاظ على توازن الرعب


بيروت /سما/

كرر الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله ،اليوم (الأحد) تهديده لاسرائيل ، قائلاً في كلمة له "على إسرائيل أن تفهم - إذا قتلتم احد مجاهدينا سوف نقتل جنديا للحفاظ على توازن الردع.

واضاف " نعتبر أن ما جرى بعد استشهاد علي كامل محسن هو جزء من العقاب لإسرائيل ولو أردنا أن نقوم برد من أجل المعنويات أو من أجل الاستهلاك الاعلامي لكنا قمنا بذلك منذ اليوم الاول".

وكشف عن أن الولايات المتحدة عرضت على حزب الله منذ العام 2000 وبعدها، فتح قنوات اتصال به و"تطوير

النظام السياسي لصالحنا"، كما "وعُرض علينا أموال وسلطة"، مقابل "التخلي عن قضيتنا"، إلا أن الحزب "لم يفعل ولن نفعل".

 وقال السيد نصر الله، في كلامة خلال إحياء الليلة العاشرة في ذكرى "عاشوراء"، إنه "لا حياد إذا كانت المعركة بين حق وباطل، وواجبك الإلهي والشرعي والأخلاقي أن تقف إلى جانب الحق وتقاتل الباطل". 

وتناول نصر الله الهجمة الإعلامية على حزبه بالقول إن "ما حصل في التاريخ من شائعات وأكاذيب يحصل معنا، بشكل ليس له شبيه من الضخ الاعلامي الهائل على الفضائيات والجيوش الإلكترونية، بوجه المقاومة ومحور المقاومة وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "هدف حرب الشائعات هو تعزيز الضغوط النفسية على بيئتنا ومجتمعنا"، وذلك من أجل أن "نترك قضايا نصرة المستضعفين".

وأكد أمين عام حزب الله أن الخصوم "يعتمدون سياسة الضخ الإعلامي، وهجمة المقالات ووسائل التواصل، وهذه المعركة الإعلامية اليوم، من أخطر المعارك التي تواجهنا ومن واجبنا أن نواجه"، موضحاً أن "من جملة الوسائل في هذه المواجهة، الحفاظ على مصداقيتنا والتزامنا الأخلاقي والديني والسياسي، مما يحبط هذه الهجمات كلها". 

كما ودعا إلى "مقاطعة وعدم متابعة مقالات ومقابلات كلها كذب وتزوير، فلماذا نتابع وسيلة إعلام قائمة على الكذب والتزوير؟".

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل زيارة العمادي القصيرة لاسرائيل: تطور ايجابي بالمفاوضات مع حماس

السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

مشعل يوجّه رسالةً عاجلة للعالم بشأن الاوضاع في غزة

فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 156 مُصاباً

عمادي

القناة 13 العبرية : تقدم بمباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس

سلمان

كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي والملك يعارض توجهات نجله

معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا وهذا ما يريده السنوار ..

هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار