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ماكرون يبدأ زيارته للبنان بـ"فنجان قهوة" مع فيروز

الأحد 30 أغسطس 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يبدأ زيارته للبنان بـ"فنجان قهوة" مع فيروز


وكالات

أكد قصر الإليزيه،أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستهل زيارته إلى العاصمة اللبنانية الإثنين المقبل، بلقاء مع الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز لتناول القهوة معا.

وقال قصر الاليزيه: إن زيارة الفنانة فيروز في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت، قبل أن يلتقي بمجموعة من السياسيين اللبنانيين في محاولة لإنقاذ الوضع السياسي والاقتصادي المنهار في البلاد.

ومن المقرر أن يزور ماكرون، الفنانة اللبنانية في منزلها في الرابية قرب أنطلياس شمال بيروت، قبل أن ينطلق في رحلته لعقد اللقاءات السياسية.

وسيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العاصمة اللبنانية بيروت في ثاني زيارة له للمدينة المنكوبة عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وأدى لسقوط عشرات الضحايا وتدمير جزء كبير من المدينة.

وقال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت مجددا في أول سبتمبر المقبل.

وكان ماكرون، قد زار لبنان بعد أيام من وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، مشدداً على أن بلاده لن تتخلى أبدا عن اللبنانيين، ولن تترك لبنان.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "هدف زيارتي هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر، ونحن هنا للتأكيد على أخوة الشعب الفرنسي للبنان".

وتقدم ماكرون بالتعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، معلنا عن طائرة مساعدات جديدة ستأتي إلى لبنان خلال الساعات المقبلة، للمساعدة في إجراء التحقيقات لمعرفة الحقيقة كاملة.

#ماكرون #فرنسا #لبنان #فيروز

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