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الصحة : تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 156 مُصاباً

الأحد 30 أغسطس 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 156 مُصاباً


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 156 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية  بعد إجراء 4135 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا، ومواطن 88 عاما من حلحول.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (255)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (65)، جنين (8)، أريحا والأغوار (35)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (7)، طوباس (2)، قطاع غزة (36)، ضواحي القدس (40)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (17)، محافظة أريحا والأغوار (10)، محافظة الخليل (128)، محافظة سلفيت (1).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة

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