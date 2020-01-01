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الأسير موسى زهران يعلق إضرابه عن الطعام

الأحد 30 أغسطس 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

علّق الأسير موسى حسن زهران (53 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 15 يوما في عزل سجن "عوفر".

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن الأسير زهران علق إضرابه، بعد توصله لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون.

يذكر أن الأسير زهران من قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 5 سنوات في سجون الاحتلال، ويقبع حاليا في عزل "عوفر". علمًا أن قوات الاحتلال قد اعتقلته في 7 تموز/ يوليو الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

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