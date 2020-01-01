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خطة عمل مشافي قطاع غزة في ظل جائحة كورونا

الأحد 30 أغسطس 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة عمل مشافي قطاع غزة في ظل جائحة كورونا


غزة / سما /

أعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة عبد السلام صباح عن خطة عمل المستشفيات في ظل  جائحة كورونا.

وقال صباح لإذاعة "الرأي" إنه تم تفعيل نقاط الفرز العام التنفسي في مداخل جميع المستشفيات حتى تتمكن الطواقم الطبية من رصد جميع الحالات المشتبه إصابتها بفايروس كورونا، وللتمكن أيضا من كسر تفشي هذا الوباء في مناطق قطاع غزة. 

وأوضح أنه تقرر وقف جميع العمليات العادية المجدولة في كل مستشفيات قطاع غزة، فيما تم الإبقاء على العمليات الطارئة والخطيرة، كما تم وقف العمل في العيادات الخارجية.

وأكد صباح، أن جميع المستشفيات أبوابها مفتوحة لاستقبال الحالات الطارئة، أما الحالات العادية يمكنهم التواصل عبر الرقم 103، وسيتم التعامل معهم وفق احتياجهم.

وأشار إلى أنه تم تحويل الخدمات الطبية إلى مراكز محددة في الرعاية الأولية، ومن خلال العيادات المتنقلة والمتحركة بالشراكة مع وكالة الغوث وبعض المؤسسات الصحية الشريكة في مناطق قطاع غزة.

وبين صباح، أنه تم من خلال الرعاية الأولية حصر جميع أصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع الأدوية عليهم في أماكن محددة أو حتى في بيوتهم، حسب احتياجهم للدوائي.

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