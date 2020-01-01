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ما هي مواصفات الطائرة الاسرائيلية التي ستصل ابوظبي غدا ؟

الأحد 30 أغسطس 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي مواصفات الطائرة الاسرائيلية التي ستصل ابوظبي غدا ؟


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن تقلع الرحلة التاريخية من مطار بن غوريون إلى الإماراتية العربية غدا (الإثنين).

ونشرت شركة العال ، المكلفة بالطيران بالوفدين الإسرائيلي والأمريكي ، صباح اليوم ، تفاصيل عن الطائرة التي ستكلف بالمهمة وهي طائرة بوينج 737-900 سميت على اسم مدينة كريات جات.

وقامت الشركة بلصق كلمة "سلام" على جسم الطائرة بثلاث لغات - العبرية والإنجليزية والعربية.

وقالت القناة العبرية 11 انه لم يكن قرار استخدام هذا الطراز من شركة إل عال عرضيًا حيث ستمر تلك الطائرة فوق الاجواء السعودية لذلك تقرر تركيب نظام دفاع صاروخي, مصمم لحماية الطائرات من الصواريخ المحمولة على الكتف وهو نظام ليزر يكتشف الصواريخ ويقوم بحرف مسار الصاروخ بعيدًا عن الطائرة.

وسيصل وفد إسرائيلي على متن الرحلة ، برئاسة مستشار الأمن القومي ورئيس الأركان مئير بن شبات ، إلى جانب مستشارين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بمن فيهم جاريد كوشنر.

ستركز المحادثات في أبوظبي على سبل تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الطيران والسياحة والتجارة والاقتصاد والصحة والطاقة والأمن وغير ذلك. كما سينضم إلى الوفد ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية الاسرائيلية.

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