أسطورة تشيلسي يحذر فرانك لامبارد قبل الموسم الجديد

وكالات / سما /

حذر توني كاسكارينو، أسطورة فريق تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، من الإقالة من منصبه.

تشيلسي تعاقد في الصيف الحالي مع كل من، تيمو فيرنر، حكيم زياش، بن تشيلويل وتياجو سيلفا، بعدما احتل البلوز المركز الرابع الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال كاسكارينو في تصريحات عبر إذاعة “توك سبورت” الإنجليزية: “سيدرك لامبارد تمامًا أن حصوله على هذا الاستثمار يعني وجود تحدٍ مختلف الآن”.

واستكمل: “سيعرف أن التوقع لن يكون مجرد التأهل لدوري أبطال أوروبا، كان هذا هو التوقع في الصيف الماضي، وإذا كانوا قد نجحوا في ذلك مع المنع من الانتقالات، فهذه مكافأة”.

وشدد: “لكن هذا ليس التحدي الآن، التواجد في المراكز الأربعة الأولى مضمون، لكنهم يمنحونه حقًا الصفقات للمنافسة على المركزين الأول والثاني”.

واستطرد: “مع هذا النوع من الإنفاق لا يمكنك أن تخسر 17 مباراة، خسر تشيلسي 17 مواجهة الموسم الماضي، افتتحوا موسم الدوري الإنجليزي بخسارتهم 4-0 أمام مان يونايتد”.

واستدرك: “واستقبلوا أربعة أهداف أمام أياكس، وخسروا 5-3 أمام ليفربول، حيث كانوا يستقبلون أهدافًا للمتعة”.

وأكد: “خسروا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال، وكان فرانك قد أجرى محادثة مع الإدارة حول منافسة مان سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال”.

واستمر: “هذا يجلب المزيد من الضغط وسيعرف فرانك ذلك، لكن إذا لم يصل إلى توقعاتهم وأهدافهم، فلن يكون مدربًا لتشيلسي العام المقبل”.

وأنهى: “إذا خسروا 17 مباراة في موسم واحد فلن يكون مدربًا لتشيلسي”.