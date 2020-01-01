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النيابة العامة بغزة: إجراءات لتحقيق الاستقرار المجتمعي

الأحد 30 أغسطس 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة: إجراءات لتحقيق الاستقرار المجتمعي


غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الأحد، عن إجراءات قامت بها أمس، بهدف "تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي".

وجاء في بيان لنيابة غزة، أنها فتحت تحقيقًا في 169 قضية على مستوى محافظات القطاع، 73 منها تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و52 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و44 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأشارت إلى أنها ستقوم باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، بعد توقيف 25 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

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