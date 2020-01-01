أزبيليكويتا يوضح سبب تراجع مستوى هازارد مع ريال مدريد

وكالات / سما /

أوضح الإسباني سيزار أزبيليكويتا، الظهير الأيمن لفريق تشيلسي الإنجليزي، سبب تراجع مستوى الدولي البلجيكي إدين هازارد، جناح ريال مدريد.

النجم البلجيكي انضم إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بمستواه المعروف.

وقال أزبيليكويتا في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “لقد أعاقته (هازارد) الإصابات هذا الموسم ولم يكن بنسبة 100 في المائة من مستواه، آمل أن يتمكن من إيجاد الإيقاع لمساعدة فريقه”.

وأكمل: “ليس لدي شك في أن ريال مدريد لديه الكثير من اللاعبين المتميزين، وأن هازارد يمكنه إظهار قيمته في هذا الفريق، دعونا نأمل أن نتمكن من رؤية إدين الذي رأيناه في تشيلسي”.

وعن إمكانية انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الإنجليزي: “بالنسبة لنا، قد يعني ذلك قدرًا أكبر من التنافسية، لكن سيكون من الغريب عدم رؤيته في برشلونة الموسم المقبل”.

وختم: “في إنجلترا، هناك الكثير من التوقعات حول هذا الموضوع، سوف نرى ما سيحدث”.