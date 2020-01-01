برشلونة ينفي وجود بند يسمح لميسي بالرحيل مجاناً

وكالات / سما /

نفى نادي برشلونة، الخبر الذي انفردت به إذاعة كادينا سير، والذي أكدته فيه أن ليونيل ميسي قادر على الرحيل عن البارسا خلال الصيف الحالي، دون أن يكون ملزماً بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويرغب ميسي في مُغادرة برشلونة هذا الصيف مجاناً، ولكن النادي الكتالوني يُصر على عدم بيعه، إلا إذا وصله عرض بنفس قيمة الشرط الجزائي، والتي تُقدر بحوالي 700 مليون يورو، وهو أمر مستحيل في الوقت الراهن.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة نفى خبر إذاعة كادينا سير، حيث يُؤكد النادي الكتالوني أن عقد ميسي ساري المفعول بالكامل في جميع شروطه، وأنه لا يوجد بند خاص يُلغي مبلغ فسخ العقد 700 مليون يورو.

وتقول كادينا سير، إن ميسي غير ملزم بدفع قيمة فسخ عقده في آخر موسم له مع البارسا، ولكن الخلاف يكمن في أن اللاعب لم يُبلغ النادي برغبته في الرحيل قبل 10 يونيو وفقاً للبند الموجود في العقد، فيما يقول البولجا إن نهاية الموسم كانت في شهر (8)، وبالتالي فإن القاضي هو الفاصل بينهما.

ومن الواضح أن ميسي وبرشلونة سيدخلان في معركة قانونية خلال الأسابيع القادمة، وربما يمتد الأمر لأشهر عديدة.

ويبدو أن ميسي عازم على الرحيل، وبالتالي فإن قراره لا رجعة فيه، فيما لا تريد الإدارة التخلي عنه إلا بمقابل مادي، لأنها تعلم أن رحيل أسطورة النادي مجاناً، سيكون وصمة عار في جبينها إلى الأبد.