اعتراف مثير من ليفاندوفسكي بشأن فوز البايرن الكاسح على برشلونة

وكالات / سما /

لا تزال تبعات الهزيمة المذلة لنادي برشلونة الإسباني أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين تهز أرجاء الفريق الكتلوني، فيما أدلى النجم البولندي للبافاري روبيرت ليفاندوفسكي باعتراف مثير حول تلك المباراة التاريخية.

وكشف ليفاندوفسكي، في حوار لـOnet نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن مفاجأة تتعلق بنتيجة المباراة إذ أكد أن لاعبي بايرن ميونخ توقعوا اكتساح الفريق الكتالوني، موضحًا: “قبل المباراة كنا نعرف أننا سنهزم برشلونة، البعض توقع حتى أننا سنفوز 5-1، ولكن 8-2 هي نتيجة مختلف”.

وأضاف هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم: “قبل المباراة ضد برشلونة، لم يسألني (سيرجي) جنابري و(جوشوا) كيميتش إذا ما كنا سنفوز بالمباراة، ولكن إذا ما كنا سنفوز بدوري أبطال أوروبا، وأجبت بنعم”.

ونجح بايرن ميونخ في الإطاحة ببرشلونة من ربع نهائي البطولة بفوز بثمانية أهداف قبل أن يتفوق في نصف النهائي على ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، ليلتقي بفريق فرنسي آخر في النهائي هو باريس سان جيرمان وينجح في التغلب عليه بهدف نظيف سجله كينجسلي كومان برأسية رائعة ليرفع البافاري لقبه السادس في تاريخه.