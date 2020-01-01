ميسي يقترب من الفوز في معركته ضد برشلونة

وكالات / سما /

لن تكون الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، مُلزمة بدفع 700 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني خلال الصيف الحالي.

ويُصر برشلونة على أن ليونيل ميسي غير قابل للبيع خلال الصيف الحالي، إلا بمبلغ 700 مليون يورو، فيما يُؤكد النجم الأرجنتيني بأن الشرط الجزائي الموجود في عقده، انتهت صلاحيته في الموسم الماضي، وبالتالي بإمكانه الرحيل مجاناً هذا الصيف.

وزعمت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، بأنها اطلعت على عقد ليونيل ميسي، مُؤكدةً على أن البولجا غير مُطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي، والمقدرة بحوالي 700 مليون يورو، وبالتالي فإنه قادر على الرحيل عن برشلونة مجاناً هذا الصيف.

وأوضحت: “لقد اطلعنا على عقد ليونيل ميسي، ونؤكد أنه يُمكنه المغادرة مجاناً. قيمة فسخ العقد 700 مليون يورو، فُرضت في موسم 2019/2020 فقط، وبعد ذلك يُمكنه المغادرة مجاناً”.

وتابعت: “إن لم يتوصل ميسي وبرشلونة لاتفاق ودي، فإن البرغوث الأرجنتيني باستطاعته إنهاء عقده، والقاضي هو من سيضع قيمة الصفقة، وستكون أقل بكثير من قيمة الشرط الجزائي”.