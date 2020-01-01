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قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة بينهم فتى

الأحد 30 أغسطس 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، واليوم الأحد، ستة مواطنين من الضفة بينهم فتى.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من طولكرم وهما: سمير عبد القادر اعمر (47 عاما)، وسامح عدنان عبيد (31 عاما).

فيما اختطفت قوات خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون" الأسير السابق ياسر وليد خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين.

يُضاف إلى المعتقلين سيف الدين الجعبري من الخليل، والفتى إبراهيم نبيل نخلة (17 عاما) من مخيم الجلزون في رام الله.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة العيسوية في ميدينة القدس الشاب معتصم حمزة عبيد.

#الاحتلال

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