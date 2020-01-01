اعتقال 16 إسرائيليًا خلال احتجاجات ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، 16 إسرائيليًا تظاهروا احتجاجًا على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسياساته الفاشلة خاصةً فيما يتعلق بأزمة كورونا وما تبعها من أزمة اقتصادية، وللمطالبة باستقالته في ظل محاكمته.

وتواصلت التظاهرات ضد نتنياهو للأسبوع العاشر على التوالي، حيث توسعت الاحتجاجات لتشمل غالبية المدن الإسرائيلية، وليس فقط القدس ومحيط منزله.

وتجمع أكثر من 20 ألف متظاهر في ساحة باريس بالقدس قرب منزل نتنياهو، وغيرهم الآلاف في مناطق متفرقة.

واتهمت الشرطة الإسرائيلية، المعتقلين، بالإخلاء بالأمن والنظام العام ومهاجمة أفراد الشرطة.