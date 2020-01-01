يديعوت: كوشنر يضغط على بن سلمان لحضور توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، عن ضغوط يمارسها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقناعه بحضور حفل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، والمتوقع أن يتم في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الضغوط تأتي بعد أن نجح المستشار الأمريكي بإغلاق مسار العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بنجاح، ويريد تخصيص جهوده من أجل أن تكون السعودية الدولة التالية.

ورجحت الصحيفة أن يصل عدد من المبعوثين السعوديين إلى أبوظبي يوم غد الإثنين بالتوازي مع وصول الوفد الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن كوشنر يعمل مع مساعديه حاليًا لإقناع بن سلمان بإرسال وفد رفيع المستوى للإمارات غدًا.

وليس معروفًا فيما إذا كان الوفد السعودي سيقابل الوفد الإسرائيلي، إذا ما وصل أبوظبي، أم سيطلب البقاء بعيدًا عن الأنظار.

وتشير الصحيفة إلى وجود خلافات داخل البيت الملكي في الرياض حول العلاقات مع إسرائيل، حيث يعارض الملك سلمان بن عبد العزيز الخطوة التي يتحمّس لها نجله.

وتقول الصحيفة يبدو أن العلاقة بين كوشنر وبن سلمان دفعت السعوديين إلى الموافقة على تحليق رحلة طيران العال غدًا إلى أبوظبي فوق أجوائهم، بعد أن خيّر كوشنر بن سلمان بحضور حفل التوقيع في واشنطن بحضور البحرين، أو زيادة فرص المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات ثم فتح مفاوضات أمريكية مع إيران الخصم اللدود للسعودية.

ويشار إلى أن الوفد الإسرائيلي سيقلع غدًا على متن رحلة لشركة العال من مطار بن غوريون في زيارة رسمية إلى أبوظبي برئاسة مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، ومسؤولين أمريكيين.

ووردت أنباء عن موافقة السعودية بشكل رسمي على السماح للطائرة بالتحليق لوجود مسؤولين أمريكيين كبار على متنها، وهذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة إسرائيلية في المجال الجوي السعودي.