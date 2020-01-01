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الاحتلال يُصيب 25 مريضًا وكادرًا طبيًا في مستشفى الخليل الحكومي

الأحد 30 أغسطس 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُصيب 25 مريضًا وكادرًا طبيًا في مستشفى الخليل الحكومي


الخليل / سما /

أصيب أكثر من 25 مريضا بمستشفى الخليل الحكومي بحالات اختناق، اليوم الأحد، جراء القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، داخل قسمي الباطني ومرضى "كوفيد- 19".

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال ألقت قنابل الغاز قرب مستشفى الخليل خلال مداهمة منجرة بجوار المستشفى، ودخلت قسم الباطني ومرضى "كوفيد 19"، ما تسبب بإصابة أكثر من 25 شخصا بين مرضى وكوادر طبية، بحالات اختناق، وتم إخلاؤهم واسعافهم من قبل مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني.

وأضافت ان قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر حمدون طه أبو سنينة الذي أفرج عنه قبل أسبوع، وفتشت منجرته قرب مستشفى الخليل الحكومي.

وفي سياق متصل، وقعت مواجهات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ووزعوا منشورات تهدد سكان المخيم بالاعتقال، وإغلاق المخيم.

#الاحتلال #مستشفى الخليل الحكومي #قنابل الغاز

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