رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، الأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تسجيل وفاتين و453 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين.

كما أبرزت: تظاهر الآلاف أمام مقر نتنياهو مطالبين باستقالته.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

برلمانيون بحرينيون: المنامة مع حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

عشرات المثقفين التونسيون يدينون تطبيع الامارات مع اسرائيل ويدعون لمقاطعتها ثقافيا

المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا لمنع المستوطنين من مصادرة أراضيهم

الامارات تواصل الهرولة التطبيعية وتلغي قانون مقاطعة اسرائيل

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء ونصائح وارشادات لتجنب مخاطرها

4 وفيات و417 اصابة جديدة بكورونا و340 حالة تعاف

56 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شاب في كفر قاسم

الآلاف يتظاهرون أمام مقر نتنياهو مطالبين باستقالته

"الأيام":

"كورونا": حالتا وفاة و417 اصابة جديدة

اسرائيل تسمح بدخول العمال حملة التصاريح ابتداء من اليوم

الاف الاسرائيليين يجددون التظاهر مطالبين بإقالة نتنياهو وحكومته

غزة: تمديد حظر التجول ل48 ساعة وتسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا

أوتشا: الاحتلال الاسرائيلي نفذ 153 اقتحاما وهدم 25 منزلا فلسطينيا خلال اسبوعين

"القدس":