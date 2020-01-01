رام الله / سما /
أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، الأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تسجيل وفاتين و453 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين.
كما أبرزت: تظاهر الآلاف أمام مقر نتنياهو مطالبين باستقالته.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- برلمانيون بحرينيون: المنامة مع حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
- عشرات المثقفين التونسيون يدينون تطبيع الامارات مع اسرائيل ويدعون لمقاطعتها ثقافيا
- المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا لمنع المستوطنين من مصادرة أراضيهم
- الامارات تواصل الهرولة التطبيعية وتلغي قانون مقاطعة اسرائيل
- موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء ونصائح وارشادات لتجنب مخاطرها
- 4 وفيات و417 اصابة جديدة بكورونا و340 حالة تعاف
- 56 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شاب في كفر قاسم
- الآلاف يتظاهرون أمام مقر نتنياهو مطالبين باستقالته
"الأيام":
- "كورونا": حالتا وفاة و417 اصابة جديدة
- اسرائيل تسمح بدخول العمال حملة التصاريح ابتداء من اليوم
- الاف الاسرائيليين يجددون التظاهر مطالبين بإقالة نتنياهو وحكومته
- غزة: تمديد حظر التجول ل48 ساعة وتسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا
- أوتشا: الاحتلال الاسرائيلي نفذ 153 اقتحاما وهدم 25 منزلا فلسطينيا خلال اسبوعين
"القدس":
- وفاتان و453 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين
- العمادي يعود إلى غزة بعد محادثات مع مسؤولين اسرائيليين بشأن التهدئة والحصار
- مقتل فتاة واصابة شقيقتها إثر اصابتهما بأعيرة نارية خلال حفل زفاف في الأمعري
- أكثر من 844 ألف وفاة و25 مليون اصابة بكورونا
- 12 وفاة و1,337 اصابة بكورونا في اسرائيل
- الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو