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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 30 أغسطس 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، الأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تسجيل وفاتين و453 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين.

كما أبرزت: تظاهر الآلاف أمام مقر نتنياهو مطالبين باستقالته.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

  • برلمانيون بحرينيون: المنامة مع حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
  • عشرات المثقفين التونسيون يدينون تطبيع الامارات مع اسرائيل ويدعون لمقاطعتها ثقافيا
  • المواطنون يواصلون اعتصامهم الليلي ببلدة دورا لمنع المستوطنين من مصادرة أراضيهم
  • الامارات تواصل الهرولة التطبيعية وتلغي قانون مقاطعة اسرائيل
  • موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء ونصائح وارشادات لتجنب مخاطرها
  • 4 وفيات و417 اصابة جديدة بكورونا و340 حالة تعاف
  • 56 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شاب في كفر قاسم
  • الآلاف يتظاهرون أمام مقر نتنياهو مطالبين باستقالته

"الأيام":

  • "كورونا": حالتا وفاة و417 اصابة جديدة
  • اسرائيل تسمح بدخول العمال حملة التصاريح ابتداء من اليوم
  • الاف الاسرائيليين يجددون التظاهر مطالبين بإقالة نتنياهو وحكومته
  • غزة: تمديد حظر التجول ل48 ساعة وتسجيل 36 اصابة جديدة بكورونا
  • أوتشا: الاحتلال الاسرائيلي نفذ 153 اقتحاما وهدم 25 منزلا فلسطينيا خلال اسبوعين

"القدس":

  • وفاتان و453 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين
  • العمادي يعود إلى غزة بعد محادثات مع مسؤولين اسرائيليين بشأن التهدئة والحصار
  • مقتل فتاة واصابة شقيقتها إثر اصابتهما بأعيرة نارية خلال حفل زفاف في الأمعري
  • أكثر من 844 ألف وفاة و25 مليون اصابة بكورونا
  • 12 وفاة و1,337 اصابة بكورونا في اسرائيل
  • الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
#الصحف الفلسطينية

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